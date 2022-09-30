30 сентября
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Потребитель

Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам

Банк «Открытие» повысил процентные ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком от года.

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Повышение составило до 0,8 процентных пунктов.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, достигает 7,5% годовых при размещении средств на полтора или два года во вклад «Надежный партнер» и получении процентов в конце срока.

Ставка 7,5% годовых также доступна по вкладу «Надежный» премиальным клиентам банка.

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок и по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год — до 7,4% годовых.

Ставка для клиентов без статуса достигает 7,3% годовых на сроках полтора и два года, и 7,2% годовых при размещении средств на год.

Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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