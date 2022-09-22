Банк «Открытие» предлагает ипотеку со скидкой 0,2% годовых

Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при подписании договора в течение 30 календарных дней с момента одобрения банком решения по ипотеке.
Таким образом минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит 5,3% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 6,3%. При покупке квартиры на первичном и вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, ставка также будет снижена и минимальное значение составит 9,39%* годовых.
Размер первоначального взноса по льготным программам начинается от 15%, по классическим — от 10%. Максимальный срок кредита по всем программам — 30 лет.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка
* для зарплатных клиентов при первоначальном взносе от 30% и крупном чеке
ПАО Банк «ФК Открытие»