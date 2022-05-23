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Потребитель

Банк «Открытие» предлагает кэшбэк 5% на все покупки

В банке «Открытие» стартовала акция «Кэшбэк 5% с Opencard». Новые клиенты, оформившие карту Opencard до 10 июля 2022 года, получат 5% кэшбэка на все покупки.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить бесплатную дебетовую Opencard с 23 мая по 10 июля 2022 года включительно. 5% кэшбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение первых трех месяцев с даты открытия карты.

В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание физической или виртуальной карты Opencard.

«Все мы привыкли к выгодным условиям по программам лояльности банков и кэшбэк стал одной из самых важных опций при пользовании пластиковыми картами. В нынешней ситуации мы видим, что условия большинства программ лояльности на рынке меняются в худшую сторону — и хотим поддержать наших клиентов, сохранив выгодное предложение по карте, а новым клиентам предлагаем воспользоваться специальной акцией с повышенным кэшбэком 5%. Пусть каждый найдет с нами еще один повод для радости», — прокомментировала вице-президент, лидер трайба Ежедневный банкинг банка «Открытие» Яна Тимофеева.

Предложение действительно для клиентов без действующего дебетового/зарплатного продукта Opencard. Если такой продукт уже есть у клиента, по условиям акции ему можно будет выпустить кредитную карту.

В поддержку акции стартовала федеральная рекламная кампания на ключевых телеканалах и в диджитал-каналах. Новыми амбассадорами «Открытия» стали народный артист России Константин Хабенский и телеведущая, актриса Марина Кравец.

Организатор акции: ПАО Банк «ФК Открытие». Подробные условия акции можно найти здесь.

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