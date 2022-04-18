18 апреля
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Потребитель

Банк «Открытие» предлагает клиентам скидку 0,5 процентных пункта по льготным ипотечным программам

Клиенты банка «Открытие» могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

Ипотека.
Ипотека.
СС0

Таким образом, ставка по «Ипотеке с господдержкой» составит 11,5% годовых, по «Семейной ипотеке» — 5,5%.

Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой» — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов России — 6 млн рублей. Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

По программе «Семейная ипотека» оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для всех регионов России.

Размер первоначального взноса по программам начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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