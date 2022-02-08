8 февраля -12°C
﻿
Потребитель
9

Банк «Открытие» предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в Сколково

Две банковские гарантии в размере 2,1 млрд рублей предоставлены для строительства многофункционального комплекса «Творческий квартал».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе «Творческий квартал» на территории инновационного центра «Сколково». Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части «Сколково» и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.

«Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний „МонолитХолдинг“, — отмечает Василий Васьков, заместитель управляющего банком „Открытие“ в Красноярском крае. — Общий объем финансирования, привлеченного Группой в „Открытии“ для строительных проектов по всей России, составляет 17 млрд рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие».

Банк «Открытие» предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе, тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость