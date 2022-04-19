Банк «Открытие» предоставил предпринимателям 7,8 млрд рублей по программе Банка России и Корпорации МСП

Банк «Открытие» подвел итоги участия в программе льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса, запущенной Банком России совместно c Корпорацией МСП. Программа была возобновлена в марте, позволив предпринимателям рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5% годовых. Объем средств, предоставленных «Открытием» за март, составил 7,8 млрд рублей.
Для участия в программе заемщик должен состоять в Едином реестре субъектов МСП, быть резидентом РФ и соответствовать ряду других условий.
Данная программа была запущена в ноябре 2021 года и действовала
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).