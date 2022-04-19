19 апреля
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Потребитель

Банк «Открытие» предоставил предпринимателям 7,8 млрд рублей по программе Банка России и Корпорации МСП

Общий объем средств, полученных клиентами банка по ставке 8,5% годовых, составил 7,8 млрд рублей. Средства предоставлены в рамках возобновленной госпрограммы поддержки Банка России и Корпорации МСП.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Банк «Открытие» подвел итоги участия в программе льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса, запущенной Банком России совместно c Корпорацией МСП. Программа была возобновлена в марте, позволив предпринимателям рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5% годовых. Объем средств, предоставленных «Открытием» за март, составил 7,8 млрд рублей.

Для участия в программе заемщик должен состоять в Едином реестре субъектов МСП, быть резидентом РФ и соответствовать ряду других условий.

Данная программа была запущена в ноябре 2021 года и действовала до 30.12.2021 г, а в этом году была продлена до конца марта. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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