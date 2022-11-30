Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком России

Аналитическое агентство Frank RG представило результаты самого масштабного в России исследования рынка ипотеки и наградила лучшие ипотечные банки страны. При проведении исследования «Ипотека в России 2022» были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, опрошены три тысячи ипотечных клиентов, проведена серия интервью с участниками рынка — банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

— Мы особенно гордимся победой в номинации «Самые лояльные ипотечные клиенты», поскольку эта непосредственная оценка нашей работы теми, кто пользуется нашими ипотечными программами. Для нас очень важно, что клиенты высоко оценивают качество обслуживания и готовы рекомендовать наш банк. Мы рады, что «Открытие» признан лучшим ипотечным банком страны, благодаря и бизнес-показателям, и эффективным бизнес-процессам, и голосам наших клиентов, — отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка «Открытие». — Мы и дальше будем ориентироваться на максимально полное удовлетворение потребностей каждого ипотечного заемщика.