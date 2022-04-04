4 апреля
﻿
Потребитель

Банк «Открытие» продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей

Переводы через СБП останутся бесплатными для клиентов банка из числа малого и среднего бизнеса до 1 июля — соответствующая госпрограмма продлена еще на три месяца.

Ноутбук. Телефон.
Ноутбук. Телефон.
СС0

Банк «Открытие» и Минэкономразвития подписали соглашение о продлении участия банка в программе компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование Системы быстрых платежей. Правительство продлило программу до 1 июля 2022 года, дополнительно выделив на нее 500 млн рублей.

На текущий момент в программе участвует более 2000 клиентов «Открытия». Возврат комиссии производится автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

«В магазинах наших клиентов ежемесячно совершается порядка миллиона покупок через Систему быстрых платежей, и их число постоянно растет. Сервис становится все более популярным для совершения повседневных расчетов. Это говорит о том, что возможность принимать оплату по СБП становится очень важной для бизнеса», — отметил Виталий Брикунов, исполняющий обязанности директора департамента эквайринга банка «Открытие».

Предприниматели могут подключиться к сервису приема платежей через СБП дистанционно, подав заявку на сайте банка или позвонив на горячую линию. Также это можно сделать в офисе «Открытия»: сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к системе.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов — для оплаты необходимо приложение любого подключенного к ней банка. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость