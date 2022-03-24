Банк «Открытие»: 74% россиян поддерживают сохранение государственной программы льготной ипотеки

Правительство намерено сохранить с 1 апреля до 1 июля льготную программу выдачи ипотеки под 12% годовых с повышением максимальной суммы займа до 12 миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах.

Как показал опрос, проведенный «Открытием», три четверти россиян выступают за сохранение государственной программы льготной ипотеки в новостройках. Лишь 11% предлагают не продлевать льготную программу после 1 июля 2022 года, а 14% выступают против этой программы, считая, что в России достаточно действующих адресных программ поддержки ипотечных заемщиков.

Необходимость продления льготной госпрограммы подтверждается ситуацией на ипотечном рынке. Резкий рост ипотечных ставок и рыночных цен радикально уменьшили кредитную активность россиян. 91% опрошенных заявили, что не будут или скорее не будут оформлять в текущей экономической ситуации ипотечный кредит. На Дальнем Востоке, где действует льготная региональная ипотечная программа, доля отказников от ипотеки доходит до 98%, а в Южном федеральном округе она самая низкая, но и там составляет 86%.

Точно готовы оформить ипотеку лишь 2% опрошенных, и нигде в российских регионах этот показатель не превышает 3%. Еще 8% скорее всего будут брать ипотечный кредит в ближайшее время. Аналогичная ситуация и в части спроса на другие виды кредитов.

В целом заемщики заинтересованы в развитии программ поддержки и кредитных каникулах, которые помогут пережить сложные времена. 51% опрошенных готовы воспользоваться мерами поддержки банков — отсрочками, реструктуризацией, кредитными каникулами. Из них 10% намерены воспользоваться кредитными каникулами прямо сейчас. Наивысший запрос на меры поддержки у заемщиков в Москве и Московской области (64%), самый низкий — на Дальнем Востоке (27%).

О том, что они не нуждаются в мерах поддержки со стороны банков, заявили 39% россиян. В Северо-Западном федеральном округе так ответили 54%, на Дальнем Востоке — 53%, при этом на Северном Кавказе лишь 9%, а в Москве и Московской области — 28%. Только 4% не слышали о программах поддержки заемщиков.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 17−20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.