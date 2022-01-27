Банк «Открытие»: 47% сибиряков уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады-2022

Фигурное катание и биатлон — самые популярные зимние виды спорта у сибиряков как у зрителей, но сами они предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках. Более 70% готовы смотреть трансляции с предстоящей зимней Олимпиады. Таковы результаты опроса* об отношении жителей СФО к зимним видам спорта, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

71% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 50% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 21% - точно. 18% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 10% не интересуются зимними видами вообще (самый низкий процент по стране).

9% считают, что Россия победит в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады. 47% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 20%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого. Четверть респондентов (24%) затруднились дать свой прогноз.

23% опрошенных сибиряков сообщили, что занимаются лыжами, 17% - коньками, по 5% - хоккеем с шайбой и фигурным катанием. 4% имеют опыт занятий горными лыжами и сноубордом.

При этом 39% респондентов-сибиряков не тратят на занятия зимними видами спорта ни копейки, еще 18% - не более 5−10 тысяч рублей в месяц. Лишь 1% - более 30 тысяч в месяц. 42% заявили, что не занимаются зимними видами спорта.

По мнению 12% опрошенных жителей Сибири, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 2 раза и более, 11% считают, что в полтора, еще 8%- что незначительно, в пределах 5−15%.

В топ-3 зрительских симпатий сибиряков (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) среди зимних видов вошли фигурное катание (его любят смотреть 51%), биатлон (44%) и хоккей с шайбой (29%). Достаточно популярны также лыжные гонки (28%), прыжки с трамплина (17%) и кёрлинг (10%).

Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» и СК «Росгосстрах» 18−25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.