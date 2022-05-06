Банк «Открытие» снижает ставки по всем кредитам для предпринимателей

С 5 мая снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 15%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту — 16%.

Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств — 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка — полностью онлайн.

Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).