25 марта
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Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

Клиенты банка «Открытие» до 31 марта включительно могут оформить ипотечный кредит по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» по сниженным ставкам.

Ипотека.
Ипотека.
СС0

В рамках акции ставка по «Семейной ипотеке» составит от 4,85% до 5,15% годовых, по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.

По программе «Семейная ипотека» семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%.

Согласно условиям программы «Дальневосточная ипотека» льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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