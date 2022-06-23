Банк «Открытие» снизил до 9% ставку для бизнеса по программе 1764

Процентная ставка снижена по кредитам для предпринимателей в рамках программы Минэкономразвития, утвержденной постановлением Правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года (программа 1764). Компании малого и среднего бизнеса могут получить льготные средства на оборотные и инвестиционные цели.

В рамках программы максимальная стоимость кредита равна значению ключевой ставки ЦБ РФ плюс 2,75 процентного пункта, то есть ставка для клиента составляет 12,25%. Банк «Открытие» предлагает нестандартную ставку по данной программе — 9% годовых.

Кредиты на пополнение оборотных средств или на цели инвестиций доступны микропредприятиям на сумму до 200 млн рублей, малому бизнесу — до 500 млн рублей, а предприятия среднего бизнеса смогут получить до 1 млрд рублей. Также микропредприятия — действующие клиенты банка «Открытие» — могут получить льготный кредит по ставке 13% годовых на сумму до 10 млн рублей для развития предпринимательской деятельности, акцептовав предложение-оферту в интернет-банке. Максимальный срок кредитования по инвесткредитованию составляет 120 месяцев, по оборотному — 12 месяцев, для кредитов на развитие предпринимательской деятельности — 36 месяцев.

Льготные кредиты доступны субъектам МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики: производстве, переработке, металлургии, здравоохранении, образовании, транспорте и других.

Банк «Открытие» участвует в программе 1764 с момента ее запуска и вошел в ТОП-3 банков по объему выдачи таких кредитов.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).