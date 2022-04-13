13 апреля
﻿
Потребитель

Банк «Открытие» снизил ставки по кредиту наличными до 11,9%

Банк «Открытие» значительно улучшил условия по кредиту наличными после решения Банка России снизить ключевую ставку до 17%. Теперь кредит на любые цели можно оформить по ставке от 11,9% годовых*.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«Мы в любых обстоятельствах стремимся предоставлять клиентам самые выгодные условия по кредитным продуктам. Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков. Новая минимальная ставка — от 11,9% годовых уже фактически приближает стоимость кредита к той, что была в феврале 2022 года», — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».

Кредит наличными банка «Открытие» неоднократно признавался одним из лучших на российском финансовом рынке по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру.

Заявку на кредит можно как в офисе «Открытия», так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями, ставками и сроками можно на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» .

* с учетом страхования

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость