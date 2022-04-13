Банк «Открытие» снизил ставки по кредиту наличными до 11,9%

Банк «Открытие» значительно улучшил условия по кредиту наличными после решения Банка России снизить ключевую ставку до 17%. Теперь кредит на любые цели можно оформить по ставке от 11,9% годовых*.

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«Мы в любых обстоятельствах стремимся предоставлять клиентам самые выгодные условия по кредитным продуктам. Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков. Новая минимальная ставка — от 11,9% годовых уже фактически приближает стоимость кредита к той, что была в феврале 2022 года», — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».

Кредит наличными банка «Открытие» неоднократно признавался одним из лучших на российском финансовом рынке по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру.

Заявку на кредит можно как в офисе «Открытия», так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями, ставками и сроками можно на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» .

* с учетом страхования