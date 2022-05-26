26 мая
﻿
Потребитель

Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%

Банк «Открытие» снова первым на рынке отреагировал на очередное снижение ключевой ставки Банка России и уже третий раз за последние полтора месяца улучшил условия по кредитам наличными. Клиентам «Открытия» уже доступно оформление кредита на любые цели по одной из самых выгодных ставок на рынке — от 7,5%* годовых.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

С конца апреля — прошлого снижения минимальной ставки до 9,9% годовых — спрос на продукт продолжал уверенно расти. Количество заявок на кредиты наличными в банке «Открытие» в апреле 2022 года увеличилось на 40% по сравнению с мартом, объемы выдач за тот же период удвоились.

«Мы снова первыми на рынке, вслед за решением Банка России о снижении ключевой ставки, улучшили условия по кредитам наличными. В марте мы не предполагали, что в самом ближайшем будущем заемщикам станут доступны такие низкие ставки. Уверен, что новые условия будут особенно интересны нашим клиентам с учетом отпускного и дачного сезона», — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».

Максимальная сумма кредита наличными в банке «Открытие» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе «Открытия» и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость