Банк «Открытие» снова снизил ставки по всем кредитам для предпринимателей

Теперь минимальные ставки в банке начинаются от 9,2% годовых в зависимости от программы и срока кредитования.
Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств — 5 лет, на инвестиционные цели — 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 15 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка — полностью онлайн.
Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.
ПАО Банк «ФК Открытие»