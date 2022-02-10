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Банк «Открытие» стал лидером по удобству мобильного приложения и интернет-банка в 2021 году

Банк «Открытие» признан лидером в номинации «Удобство интерфейса для всех пользователей (мобильное приложение + интернет-банк)» рейтинга доступности и удобства мобильных и интернет-банков для физлиц по итогам 2021 года. Рейтинг подготовили эксперты компании UsabilityLab.

Мобильное приложение.
Мобильное приложение.
СС0

Под удобством в UsabilityLab понимали легкость и простоту использования того или иного интерфейса мобильного или интернет-банка всеми его пользователями.

По словам Павла Михалева, директора департамента Digital банка «Открытие», признание экспертов — результат работы продуктовых команд и UX-лаборатории банка.

«Наша UX-лаборатория OpenLab помогает продуктовым командам создавать передовые digital-решения для банка, используя знания о поведении и потребностях людей», — отметил он.

В 2021 году сотрудники банка провели более 70 UX-исследований. Внутренние замеры показывают, что качество интерфейсов банка заметно выросло.

«Благодаря UX-исследованиям нам удается выпускать на рынок наиболее удобные и качественные продукты. Поэтому наши клиенты получают услуги, которыми легко пользоваться, решая свои финансовые задачи», — подчеркнул Михалев.

Масштабное исследование российских банков проводилось в течение 2021 года. По результатам анализа эксперты UsabilityLab выбрали 21 банк и протестировали решения на трех платформах — iOS, Android, desktop-версия интернет-банка — по 17 сценариям, разделенным на 5 групп: переводы, история операций, платежи, продукты и настройки.

Мобильные и десктопные решения выбранных банков позволяют получать основной функционал разным типам клиентов, в том числе с ограничением зрения.

UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, обладающая современной юзабилити лабораторией. Рейтинг доступности и удобства мобильных и интернет-банков UsabilityLab составляет с 2014 года.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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