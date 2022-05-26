26 мая
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Потребитель

Банк «Открытие» выдал первую IT-ипотеку

«Открытие» одним из первых среди банков выдал кредит на сумму 5,4 млн рублей на 29 лет по специальной льготной ипотечной программе для сотрудников IT-компаний.

Ипотека
Ипотека
СС0

Первая сделка в рамках новой госпрограммы прошла в Уфе.

Процентная ставка по программе составляет 5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников и до 9 млн рублей для других регионов России. Минимальный размер первоначального взноса для всех регионов — 15%.

Программа позволяет купить строящуюся или готовую квартиру у застройщика. Оформить IT-ипотеку могут специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.

«С апреля, когда правительство РФ анонсировало запуск специальной ипотечной программы для сотрудников IT-компаний, мы получили около 1000 запросов на этот продукт. Выдача таких кредитов стала возможной только после утверждения всех условий. Мы гордимся, что стали одним из первых банков, предоставившим своим клиентам возможность кредитования по новой льготной программе. Уверена, что для сотрудников IT-компаний ипотека на таких привлекательных условиях станет отличным способом улучшить жилищные условия», — говорит Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка «Открытие».

Подробнее о новой целевой льготной программе ипотечного кредитования можно узнать на сайте «Открытия».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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