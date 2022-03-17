17 марта
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Банк «Открытие» запускает акцию «Кредитная карта „120 дней“ — бесплатно навсегда!»

Для клиентов, которые оформят в «Открытии» кредитную карту «120 дней» с 16 марта по 31 мая 2022 года включительно, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

«120 дней» — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Оформить карту «120 дней» можно как онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой, так и в любом отделении «Открытия».

Подробнее с условиями акции и обслуживания карты можно ознакомиться на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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