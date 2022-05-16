Банк «Открытие» запустил акцию cо Skillbox

Банк «Открытие» предлагает новым держателям Opencard или карты «120 дней» получить скидку 60% на оплату курсов Skillbox и выиграть сертификат на сумму до 50 000 рублей.

Для получения скидки 60% на оплату курсов Skillbox необходимо оформить дебетовую Opencard или кредитную карту «120 дней» на странице акции до 28 мая. После этого выбрать курс на сайте Skillbox, ввести промокод CONTEST_PRIZE и оплатить его картой «Открытия» до 31 августа 2022 года включительно.

Чтобы принять участие в розыгрыше 5 сертификатов Skillbox на сумму до 50 000 рублей, необходимо после получения в рамках акции карты «Открытия» оплатить ей любую покупку от 100 рублей до 28 мая. Розыгрыш сертификатов состоится 31 мая 2022 г. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Оформить карту и ознакомится с полными условиями акции можно на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

* Opencard — Опенкард

** Скиллбокс — Скиллбокс