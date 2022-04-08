8 апреля
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Потребитель

Банк «Открытие» запустил обновленную линейку инвестиционных и страховых продуктов

Банк «Открытие» снова предлагает розничным клиентам возможность портфельного размещения сбережений.

Доход. НДФЛ.
Доход. НДФЛ.
Pixabay.com

Для получения инвестиционного дохода вновь доступны паевые инвестиционные фонды (ПИФ), индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), а также новый продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам сразу три вида открытых ПИФов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») на российские ценные бумаги — акции, облигации или их сбалансирование сочетание. Эти паевые фонды можно также приобрести в рамках одноименных стратегий ИИС (ИИС Акции, ИИС Сбалансированный, ИИС Облигации) и получить дополнительное преимущество в виде налогового вычета от государства.

Также клиенты банка могут приобрести новый ИСЖ «Базис-гарант» с фиксированным доходом от страховой компании «Росгосстрах Жизнь». Продукт включает опцию защиты (возврата) капитала даже при падении фондового рынка, а страховая оболочка в случае непредвиденных обстоятельств позволит финансово поддержать близких клиента.

Для защиты капитала банк «Открытие» в партнерстве со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» предлагает своим клиентам новый продукт накопительного страхования жизни (НСЖ) — «Финансовый резерв». Продукт позволяет самостоятельно подобрать и подключить дополнительные пакеты для максимизации защиты при несчастном случае, потере трудоспособности или диагностировании критических заболеваний.

Для управления ликвидной частью капитала «Открытие» традиционно предлагает вклады и накопительные счета. Более подробно ознакомиться с условиями этих продуктов можно на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».

Таким образом, в линейке «Открытия» теперь присутствуют все необходимые компоненты комплексного финансового продукта для защиты и преумножения доходности сбережений клиентов. В течение апреля банк планирует запустить и предложить клиентам еще несколько новых инвестиционных продуктов.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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