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Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов

В интернет-банке для корпоративных клиентов «Открытие-бизнес онлайн» появился сервис SWIFT gpi — трекер исходящих валютных платежей. Он позволяет компании-клиенту в режиме реального времени отслеживать движение собственных валютных платежей в адрес своих иностранных контрагентов и все комиссии банков-корреспондентов.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi — она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний — импортеров товаров и услуг.

В ближайшее время банк планирует запустить «встречный» функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах — Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.

SWIFT global payments innovation — международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк «Открытие» стал одним из первых российских пользователей сервиса.

Андрей Карасев,
директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

«Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в „Открытии“ реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД».

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»

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