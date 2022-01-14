Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов

Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi — она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний — импортеров товаров и услуг.
В ближайшее время банк планирует запустить «встречный» функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах — Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.
SWIFT global payments innovation — международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк «Открытие» стал одним из первых российских пользователей сервиса.
Андрей Карасев,
директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:
«Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в „Открытии“ реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД».
Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»