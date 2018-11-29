Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»

Открыть юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» теперь можно на новый срок — 3 года, в дополнение к уже существующим срокам 1 и 2 года. Максимальная ставка по вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» с учетом ежедневной капитализации процентов теперь составляет 8% годовых в рублях и 3% в долларах США на срок 3 года.

Проценты по вкладу по выбору клиента выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются). Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Максимальная ставка по вкладу «Верное решение» возросла до 9% годовых в рублях. Клиентам стало доступно открытие вклада в долларах США, доходность в данной валюте составила 4% годовых.

Вклад «Верное решение» открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» СК «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях — на сумму не менее размещаемой во вклад. Полис должен быть оформлен в срок не более 7 рабочих дней до даты оформления вклада. Вклад можно открыть на срок полгода или год. Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США.

Информацию по вкладам «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57 (звонки по России бесплатно), или на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 480 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.