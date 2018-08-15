Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка

В рамках сервиса Кэшбэк-витрина УРАЛСИБ доступны выгодные предложения партнеров, которые возвращают часть средств на карту за онлайн-покупки. В числе партнеров — магазины одежды, обуви и электроники, рестораны, сервисы покупки билетов, интернет-магазины и многое другое.

Для получения кэшбэка:

зарегистрируйтесь в Кэшбэк-витрине Банка УРАЛСИБ;

выберите предложение и перейдите на сайт партнера по ссылке;

оплатите покупку картой Банка УРАЛСИБ на сайте партнера;

кэшбэк будет начислен на виртуальный счет в течение 30 дней , и вы сможете перевести деньги на карту банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кэшбэка можно в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 460 банкоматов, 529 платежных терминалов.

Кэшбэк — это возврат магазином части стоимости приобретённого товара или услуги. Размер кэшбэка зависит от условий, установленных каждым конкретным магазином. На сайте uralsib.cashbackforce.ru указан максимальный размер кэшбэка по данному магазину на текущий момент. Итоговый размер кэшбэка может быть меньше или равен указанному значению.