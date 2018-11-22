Банк УРАЛСИБ запустил акцию «100% кэшбэк» за покупки по карте ЭНЕРДЖИНС Visa

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил акцию «100% кэшбэк» с призовым фондом 5 млн рублей. В рамках акции клиенты при оплате товаров и услуг картами Банка УРАЛСИБ могут получить полный возврат средств по совершенным операциям.

Принять участие в акции «100% кэшбэк» могут держатели карт ЭНЕРДЖИНС Visa Банка УРАЛСИБ. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период ее проведения оформить кредитную или дебетовую карту ЭНЕРДЖИНС Visa и совершить операции по карте на сумму не менее 5 тысяч рублей. При этом в акции может принять участие только одна карта от одного участника. Срок действия акции — с 19 ноября до 31 декабря 2018 года включительно.

Победителями первого уровня признаются клиенты, первыми совершившие наибольшее количество транзакций, они получат кэшбэк в размере 100% от покупок, но не более 10 тыс. рублей на одного победителя акции.

Кроме того, в случайном порядке будут определены 3 победителя второго уровня, которые получат 100% кэшбэк, но не более 100 тыс. рублей на одного победителя акции.

Денежные призы будут зачислены на карты победителей до 31 января 2019 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8−800−250−57−57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

Подробные условия акции. Кэшбэк — возврат денежных средств на картсчет. За осуществление покупок Клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 руб., которые могут быть обменяны на денежные сертификаты предусматривающие кэшбэк. Максимальное количество бонусных баллов, зачисляемых на счет участника за 1 календарный месяц, составляет 4 000 (четыре тысячи). Размер кэшбэка зависит от номинала выбранного денежного сертификата: за 3000 баллов предоставляется сертификат на 1500 руб., за 6000 баллов предоставляется сертификат на 9000 руб. Также Клиент может обменять баллы на сертификаты для бронирования гостиниц, получения авиа и ж/д билетов на сайте www.ozon.travel. Список партнёров Банка указан на сайте www.uralsib.ru. Услуга кэшбэк оказывается ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Вся информация носит справочный характер и не является офертой. Услуга оказывается ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8. Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

Срок действия акции — с 19 ноября до 31 декабря 2018 года включительно.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 480 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.