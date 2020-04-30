Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%.

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке 6,5%. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных постановлением правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

Срок кредитования по новой программе — от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах — до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Официальный срок действия новой госпрограммы — до 1 ноября 2020 года. Дополнительно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57 и на сайте ПАО «Банк УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «Банк УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1573 банкомата, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.