Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк

Банк УРАЛСИБ запустил в системе Клиент-Банк сервис, который дает клиенту возможность получать актуальную информацию о состоянии расчетов по внешнеторговым контрактам, находящимся на обслуживании в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Благодаря новому функционалу клиент может видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки, список подтверждающих документов.

Это позволяет клиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, обслуживающимся в Банке, а не только стоящим на учете (имеющим УНК), что значительно облегчает процесс планирования и распределения финансовых потоков.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.