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Банкротство физически лиц: особенности процедуры в 2024 году

Банкротство – юридическая процедура, согласно которой лицо признается неспособным погашать обязательные платежи и имеющиеся задолженности. Речь идет не только о штрафах, налогах, кредитных долгах, выплатах микрофинансовым организациям. Сопровождение процедур банкротства- юридические услуги, на сегодняшний день востребовано в России.

Банкрот.
Банкрот.
Источник: ru.freepik.com/автор/freepik

Особенности процедуры

Стать официальным банкротом можно, имея задолженность перед банком, организацией или третьим лицом в размере от 50 тысяч рублей, при условии, что в течение трех месяцев нет возможности погасить указанный долг. Как произвести расчет? Если из имеющихся доходов в месяц вычесть суммы долгов, и разница окажется меньше прожиточного минимума, то человек имеет право подать заявление на признание банкротом, поскольку ему не на что жить.

Дополнительные условия:

  • если работы и дохода нет совсем, необходимо предоставить справку от биржи труда о нахождении на учете в качестве безработного;
  • заявитель не пытается скрыть доходы или имущество;
  • заявитель предпринимал попытки расплатиться с долгами самостоятельно, но они не принесли успеха.

Важно: отлично, если человек сможет доказать, что к ситуации с долгами привели внешние обстоятельства, например, сокращение на работе или травма, приведшая к потере трудоспособности.

Этапы банкротства

Признание физлица банкротом – достаточно сложная и длительная процедура. Упростить ее может юрист, банкротство физлиц для которого – профиль работы.

Специалист поможет подготовить документы, представит интересы доверенного лица в суде, а главное – разъяснит все плюсы и последствия для конкретной ситуации и человека.

Основные этапы:

  • Сбор необходимых документов.
  • Подготовка заявления и письменного описания ситуации, которая привела к банкротству.
  • Подача заявления в суд.
  • Судебный процесс.
  • Реструктуризация долгов.
  • Реализация имущества.
  • Расчет с кредиторами.

Процедура занимает от 2-3 месяцев до 1-2 лет.

Как упростить процедуру?

Согласно данным статистики, самостоятельно пройти процедуру решаются порядка 8-10% людей, планирующих стать банкротами. Остальные обращаются за помощью к специалистам.

Что это дает:

  • сокращение сроков процедуры и ее упрощение (риск ошибки при сборе и заполнении документов под контролем юриста меньше);
  • представительство интересов в суде (юристы и адвокаты, специализирующиеся на процедуре банкротства, сами ответят на все вопросы суда);
  • возможность оплатить услуги компании, предоставляющей юрпомощь, в рассрочку.

Найти подходящего специалиста можно на сервисе БФЛ.топ. На портале собраны частные юристы и юридические компании, специализирующиеся на процедуре банкротства. Здесь можно ознакомиться с отзывами, а также проконсультироваться по имеющейся проблеме и способам ее решения без оплаты. Многие предоставляют услуги дистанционно. Средняя стоимость банкротства «под ключ» в 2024 году составляет 53 тысячи рублей.

Процедура банкротства: самостоятельно или с помощью юриста?

Как проходит процедура банкротства юридического лица? Из каких этапов она состоит? Стоит ли обращаться за помощью к юристам или лучше пройти все этапы самостоятельно?

ИП Корельский И.С.

ИНН: 780252733373

ОГРНИП: 312784714200076

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