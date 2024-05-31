Банкротство физически лиц: особенности процедуры в 2024 году

Особенности процедуры
Стать официальным банкротом можно, имея задолженность перед банком, организацией или третьим лицом в размере от 50 тысяч рублей, при условии, что в течение трех месяцев нет возможности погасить указанный долг. Как произвести расчет? Если из имеющихся доходов в месяц вычесть суммы долгов, и разница окажется меньше прожиточного минимума, то человек имеет право подать заявление на признание банкротом, поскольку ему не на что жить.
Дополнительные условия:
- если работы и дохода нет совсем, необходимо предоставить справку от биржи труда о нахождении на учете в качестве безработного;
- заявитель не пытается скрыть доходы или имущество;
- заявитель предпринимал попытки расплатиться с долгами самостоятельно, но они не принесли успеха.
Важно: отлично, если человек сможет доказать, что к ситуации с долгами привели внешние обстоятельства, например, сокращение на работе или травма, приведшая к потере трудоспособности.
Этапы банкротства
Признание физлица банкротом – достаточно сложная и длительная процедура. Упростить ее может юрист, банкротство физлиц для которого – профиль работы.
Специалист поможет подготовить документы, представит интересы доверенного лица в суде, а главное – разъяснит все плюсы и последствия для конкретной ситуации и человека.
Основные этапы:
- Сбор необходимых документов.
- Подготовка заявления и письменного описания ситуации, которая привела к банкротству.
- Подача заявления в суд.
- Судебный процесс.
- Реструктуризация долгов.
- Реализация имущества.
- Расчет с кредиторами.
Процедура занимает от 2-3 месяцев до 1-2 лет.
Как упростить процедуру?
Согласно данным статистики, самостоятельно пройти процедуру решаются порядка 8-10% людей, планирующих стать банкротами. Остальные обращаются за помощью к специалистам.
Что это дает:
- сокращение сроков процедуры и ее упрощение (риск ошибки при сборе и заполнении документов под контролем юриста меньше);
- представительство интересов в суде (юристы и адвокаты, специализирующиеся на процедуре банкротства, сами ответят на все вопросы суда);
- возможность оплатить услуги компании, предоставляющей юрпомощь, в рассрочку.
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Процедура банкротства: самостоятельно или с помощью юриста?
Как проходит процедура банкротства юридического лица? Из каких этапов она состоит? Стоит ли обращаться за помощью к юристам или лучше пройти все этапы самостоятельно?
ИП Корельский И.С.
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