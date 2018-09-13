Барнаульская ТЭЦ-3 СГК отказалась от использования городской водопроводной воды в производстве

Инвестиции в реконструкцию оборудования составили 140 млн рублей. Работы длились два года. Прослужит оборудование не менее 50 лет. Срок окупаемости проекта — 5 лет.

Для замещения в технологическом процессе станции водопроводной воды на речную в химическом цехе было установлено пять фильтров. Они позволяют довести качество речной воды практически до параметров питьевой. В час оборудование будет готовить порядка 500−600 тонн воды для производства тепловой и электрической энергии и заполнения тепловых сетей города.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК:

Главный результат реконструкции оборудования химического цеха Барнаульской ТЭЦ-3 — это существенное снижение затрат на подготовку воды, которая нам необходима для технологического процесса и для подпитки тепловых сетей. Затраты на подготовку воды для использования в технологическом процессе сократились на 30−40% относительно тех, что мы несли ранее, приобретая ресурс у Барнаульского водоканала. Затраты на саму исходную воду сократились в два раза. Теперь мы практически полностью отказываемся от покупки воды на технологические нужды у Барнаульского водоканала и готовим ее сами, применив, можно сказать, инновационный метод осветления воды. Преимуществом этого решения является также то, что производство перестает зависеть от поставщика, и горводоканал теперь рассматривается как резервный источник поставки воды на технологические нужды. Таким образом, мы существенно повысили надежность производства наших основных продуктов — тепловой и электрической энергии. Все испытания проведены, их результаты показали, что данная установка позволяет достичь желаемого результата как по количеству, так и по качеству воды.

В новой системе очистки воды, установленной на ТЭЦ, использованы динамические фильтры. Реагенты безвредны и не требуют дальнейшей утилизации и нейтрализации. Система полностью автоматизирована. Все параметры выводятся на специальный компьютер, с него же осуществляется управление работой оборудования.

Благодаря новой системе вода будет использоваться эффективно и рационально. Система циркуляции — замкнутая. На станции вода очищается как для производственных нужд ТЭЦ, так и для заполнения тепловых сетей. Побывав внутри батарей домов, она возвращается на станцию, нагревается, добавляется в необходимом объеме и вновь поступает в контур.

В настоящее время городские теплосети уже заполняются речной водой, очищенной новыми установками станции до необходимых параметров.