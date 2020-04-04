Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Барнаульский аэропорт сообщил об отмене более двух десятков апрельских рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» вслед за остальными временно сократила частоту полетов, сообщает РИА «Новости». Самолеты этого авиаперевозчика будут летать из Барнаула в Москву и обратно только четыре раза в неделю. Рейсы на другие даты отменены, объяснили в Instagram барнаульского аэропорта. При этом, как стало известно altapress.ru, отменены рейсы на определенные даты и других авиаперевозчиков.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Ранее altapress ru сообщал о сокращении частоты московских рейсов авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии». И вот теперь об этом же заявили в «Аэрофлоте». Представители всех компаний объясняют сокращение частоты полетов по всем направлениям снижением спроса из-за введенных «коронавирусных» ограничений.

Отменены рейсы на следующие даты

  • «S7», рейсы S72601/2602 — 6, 7, 9, 10, 14, 16 апреля 2020 года.
  • «Уральские авиалинии», рейсы U6651/652 — 5, 7, 8, 10, 12, 14 апреля 2020 года.
  • «Аэрофлот», рейсы SU1430/1431 — 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля 2020 года.
  • «СиЛА», рейсы СЛ47/48 — 5 апреля 2020 года.
  • «КрасАвиа», рейсы ЭК83/84 — 11, 14, 18, 25 апреля 2020 года.

Источник: официальный Instagram барнаульского аэропорта 3 апреля.

Представитель аэропорта советует уточнять информацию о рейсе по телефону справочной: +7 3852 543009

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость