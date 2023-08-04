4 августа
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Барнаульцам напоминают о необходимости своевременной оплате услуг ЖКХ

«Росводоканал Барнаул» напоминает о наступлении очередного платежного периода. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца. Для клиентов существуют различные способы оплаты, каждый абонент может выбрать оптимальный для себя вариант.

Барнаульцам напоминают о необходимости своевременной оплате услуг ЖКХ.
Барнаульцам напоминают о необходимости своевременной оплате услуг ЖКХ.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Физические лица могут внести оплату через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия https://barnaul.rosvodokanal.ru/, в любом банке или отделениях Почты России, а также в личном кабинете Системы «Город».

Для юридических лиц существует личный кабинет на сайте https://barnaul.rosvodokanal.ru/ и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах.

Также для всех клиентов есть возможность лично оплатить услуги в офисе водоканала.

На средства, которые мы получаем от абонентов, реализуются мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

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