Барнаульцам напоминают о необходимости своевременной оплате услуг ЖКХ.

«Росводоканал Барнаул» напоминает о наступлении очередного платежного периода. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца. Для клиентов существуют различные способы оплаты, каждый абонент может выбрать оптимальный для себя вариант.

Физические лица могут внести оплату через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия https://barnaul.rosvodokanal.ru/, в любом банке или отделениях Почты России, а также в личном кабинете Системы «Город».

Для юридических лиц существует личный кабинет на сайте https://barnaul.rosvodokanal.ru/ и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах.

Также для всех клиентов есть возможность лично оплатить услуги в офисе водоканала.