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Барнаульцам предлагают бесплатно оценить новую картинг-трассу

Люди делятся на два типа — те, кто знают и любят картинг, и те, кому еще только предстоит попробовать этот адреналиновый вид отдыха. И если уж отдыхать, то на уровне. Drive-Arena приглашает барнаульцев в первый крытый картинг-клуб!

Картинг-клуб Drive-Arena
Картинг-клуб Drive-Arena
Фото предоставлено рекламодателем

Если вы новичок

Картинг — это развлекательный вид автоспорта, который погружает в атмосферу азарта настоящих гонок на трассе.

Конечно, он сопряжен с рядом рисков, например, плохая погода может спутать планы, а самый виртуозный гонщик — не справиться с управлением под проливным дождем. Но в ТРЦ «Арена», на 3-м этаже есть крытая трасса, где вы можете открыть для себя мир картинга.

Картинг-клуб Drive-Arena
Картинг-клуб Drive-Arena
Фото предоставлено рекламодателем

Если вы уже в теме

Без лишних слов скажем, что в Drive-Arena вас ждут новые карты RIMO Alpha. Топ-модель из дома RIMO ставит новые масштабы в прокатном секторе. Инженерам и дизайнерам удалось разработать единственный своего рода в мире гоночный карт по своим ходовым качествам и дизайну.

Если с семьей и детьми

Один из мифов о картинге — возрастные ограничения. В Drive-Arena вы можете отдохнуть всей семьей, ведь тут есть все: кафе для детей всех возрастов, бар для родителей, уставших от детского меню, и самое главное — заезды доступны для детей от 7 лет.

Картинг-клуб Drive-Arena
Картинг-клуб Drive-Arena
Фото предоставлено рекламодателем
Картинг-клуб Drive-Arena
Картинг-клуб Drive-Arena
Фото предоставлено рекламодателем

Как оценить трассу бесплатно

В группе Drive-Arena уже идет розыгрыш 10 подарочных сертификатов.

Стать одним из участников можно, добавившись в группу и сделав репост закрепленной записи.

Итоги подводим 13 августа 2018 года.

Drive-Arena

Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена», 3-й этаж.

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