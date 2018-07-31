Барнаульцам предлагают бесплатно оценить новую картинг-трассу

Если вы новичок
Картинг — это развлекательный вид автоспорта, который погружает в атмосферу азарта настоящих гонок на трассе.
Конечно, он сопряжен с рядом рисков, например, плохая погода может спутать планы, а самый виртуозный гонщик — не справиться с управлением под проливным дождем. Но в ТРЦ «Арена», на 3-м этаже есть крытая трасса, где вы можете открыть для себя мир картинга.
Если вы уже в теме
Без лишних слов скажем, что в Drive-Arena вас ждут новые карты RIMO Alpha. Топ-модель из дома RIMO ставит новые масштабы в прокатном секторе. Инженерам и дизайнерам удалось разработать единственный своего рода в мире гоночный карт по своим ходовым качествам и дизайну.
Если с семьей и детьми
Один из мифов о картинге — возрастные ограничения. В Drive-Arena вы можете отдохнуть всей семьей, ведь тут есть все: кафе для детей всех возрастов, бар для родителей, уставших от детского меню, и самое главное — заезды доступны для детей от 7 лет.
Как оценить трассу бесплатно
В группе Drive-Arena уже идет розыгрыш 10 подарочных сертификатов.
Стать одним из участников можно, добавившись в группу и сделав репост закрепленной записи.
Итоги подводим 13 августа 2018 года.
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена», 3-й этаж.