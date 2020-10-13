Барнаульцем предлагают проголосовать за лучший ремонт

Акция проходила во всех салонах сети «Российский кафель» в Барнауле и Бийске.
Как можно было принять участие?
- С 1 февраля купить плитку в любом из салонов сети Российский кафель;
- Оставьте отзыв о компании в сервисе 2ГИС;
- Сделать ремонт с использованием плитки;
- Сфотографировать результат и прислать фото нам на почту marketing@roskafel.ru.
Определение победителя будет проходить путем открытого интернет-голосования на сайте altapress.ru. Выбери победителя!
Голосование завершится 16 октября.
Сеть салонов Российский кафель всегда радует барнаульцев приятными акциями и выгодными ценовыми предложениями. С 12 октября, покупая плитку в Российском кафеле, вы можете выиграть путевку на море.
Подробности на сайте roskafel.ru.