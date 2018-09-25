В Рубцовске начался отопительный сезон

Сегодня, 25 сентября в 00 часов, после подписания руководством администрации Рубцовска постановления о начале отопительного периода, Сибирская генерирующая компания приступила к подаче тепла в дома горожан.

На данный момент для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции в работе находится котёл № 2. Агрегат несет нагрузку в 70 тонн пара в час. Температура теплоносителя составляет 44 градусов Цельсия. Этот показатель соответствует установившейся температуре натужного воздуха — чем ниже она будет, тем горячее станет сетевая вода.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

Этого пока будет достаточно с учётом той циркуляции, которую мы имеем сегодня. Потребители не спешат открывать запорную арматуру в своих домах. Поэтому и гидравлический режим пока не расчётный. По мере подключения потребителей мы будем выстраивать гидравлику, поднимать давление и наращивать мощности, включая в работу остальные котлы.

Социально-значимые объекты города — детские сады, школы, больницы, а также учреждения культуры и спорта — начали получать тепло первыми. Это связано с особыми требованиями к температуре воздуха в них.

Олег Обухович,

заместитель главы администрации Рубцовска по вопросам ЖКХ:

Мы решили не ждать, когда в течение пяти дней в городе установится температура +8 градусов. В некоторых группах детских садов температура уже достигла + 14 градусов. Поэтому отопительный период было решено начать уже сегодня.

Параллельно с Южной тепловой станцией свою работу начали 5 из 13 малых котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города. В настоящее время идет включение в работу оставшихся малых котельных.