Бесплатный ремонт. «Российский кафель» вернет деньги победителю конкурса за лучший интерьер

Акция действует во всех салонах сети Российский кафель в Барнауле и Бийске.



Как принять участие?

С 1 февраля купите плитку в любом из салонов сети Российский кафель;

Оставьте отзыв о нашей компании в сервисе 2ГИС;

Сделайте ремонт с использованием плитки;

Сфотографируйте результат и пришлите фото нам на почту marketing@roskafel.ru.

Каждые три месяца «Российский кафель» будем выбирать лучший ремонт и возвращать автору полную стоимость купленной для его создания керамической плитки (при наличии чека нашей сети, подтверждающего сумму покупки).

Определение победителя будет проходить путем открытого интернет-голосования на сайте altapress.ru. Выбери победителя!