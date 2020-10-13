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Бесплатный ремонт. «Российский кафель» вернет деньги победителю конкурса за лучший интерьер

Победителя акции «Бесплатный ремонт» выбирает «Российский кафель». Фавориту голосования вернут полную стоимость купленной им керамической плитки.

Акция "Бесплатный ремонт" от "Российского кафеля"
Акция "Бесплатный ремонт" от "Российского кафеля"

Акция действует во всех салонах сети Российский кафель в Барнауле и Бийске.

Как принять участие?

  • С 1 февраля купите плитку в любом из салонов сети Российский кафель;
  • Оставьте отзыв о нашей компании в сервисе 2ГИС;
  • Сделайте ремонт с использованием плитки;
  • Сфотографируйте результат и пришлите фото нам на почту marketing@roskafel.ru.

Каждые три месяца «Российский кафель» будем выбирать лучший ремонт и возвращать автору полную стоимость купленной для его создания керамической плитки (при наличии чека нашей сети, подтверждающего сумму покупки).

Определение победителя будет проходить путем открытого интернет-голосования на сайте altapress.ru. Выбери победителя!

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