Бесплатный ремонт. «Российский кафель» вернет деньги победителю конкурса за лучший интерьер

Акция действует во всех салонах сети Российский кафель в Барнауле и Бийске.
Как принять участие?
- С 1 февраля купите плитку в любом из салонов сети Российский кафель;
- Оставьте отзыв о нашей компании в сервисе 2ГИС;
- Сделайте ремонт с использованием плитки;
- Сфотографируйте результат и пришлите фото нам на почту marketing@roskafel.ru.
Каждые три месяца «Российский кафель» будем выбирать лучший ремонт и возвращать автору полную стоимость купленной для его создания керамической плитки (при наличии чека нашей сети, подтверждающего сумму покупки).
Определение победителя будет проходить путем открытого интернет-голосования на сайте altapress.ru. Выбери победителя!