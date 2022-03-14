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Биатлон: подрастающее поколение выходит на старт

12−13 марта на биатлонном комплексе училища олимпийского резерва состоялось первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет, в которых приняли участие порядка ста юных биатлонистов из городов Барнаул, Заринск, Бийск, Шипуновского, Солтонского, Алтайского районов и Республики Алтай — всего в соревнованиях участвовало 10 команд.

Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Алтайского края, Федерация биатлона Алтайского края, Союз ветеранов биатлона Алтая, Фонд социальных проектов Александра Локтева, Алтайское училище олимпийского резерва, при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

В морозные мартовские выходные на старт вышли юные биатлонисты — кто-то уже имеет опыт, и уже в этом спортивном сезоне предстоит выступать с боевым оружием биатлонистов, а кто-то только начинает свой спортивный путь с пневматической винтовкой.

Несмотря на юный возраст, биатлонисты показали хорошую стрелковую и обще физическую подготовку и высокие результаты. Все спортсмены стреляли из современных газобаллонных пневматических винтовок.

Соревнования такого уровня, состоялись впервые в спортивной истории Барнаула, использовалось спортивное оборудование «Детский мобильный биатлонный комплекс «Алтай» приобретенный ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» на средства Гранта президента РФ.

Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.

Победители первого дня соревнований:

  • Александр Соснин 2007 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)
  • Диана Лагно 2007 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)
  • Волков Кирилл 2009 г.р. (Заринск МАУ «Спорт»)
  • Екатерина Лыжина 2009 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)

Победители второго дня соревнований:

  • Егоров Платон 2007 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)
  • Диана Лагно 2007 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)
  • Никита Зенков 2010 г.р. (Турочак Р. Алтай)
  • Екатерина Лыжина 2009 г.р. (Барнаульская федерация биатлона)
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12-14 лет.
Первенство Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 12−14 лет.
Федерация биатлона Алтайского края.

Спортивная общественность выражает благодарность Председателю Союза ветеранов биатлона Алтая Локтеву Сергею Александровичу, Фонду социальных проектов Александра Локтева, за помощь в организации и проведении первенства Алтайского края «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» по биатлону среди юношей и девушек 14−12 лет, а также постоянному партнёру — Барнаульскому пивоваренному заводу — за информационную поддержку.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Алтайского края для участия во Всероссийских соревнованиях по биатлону «Кубок Анны Богалий».

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