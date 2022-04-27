Билайн предлагает увеличить объемы своего «облака» до 1 Тб за 12 рублей в день.

Кроме того, теперь на сайте cloudbeeline.ru в разделе настроек профиля доступен импорт любых файлов из Dropbox — клиент билайн сможет перенести свои данные из этого иностранного сервиса на сервера «Облака билайн» в России всего за несколько кликов.
Установив приложение «Облако билайн» (6+) на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после «щелчка затвора» камеры, изображение тут же попадает в «Облако билайн», а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.
Важно, что все данные пользователей «Облака билайн» хранятся в зашифрованном виде, инфраструктура сервиса находится на территории РФ.
Также важно отметить, что интернет-трафик при работе с «Облаком билайн» при нахождении в домашней сети бесплатен и не расходуется из текущих пакетов услуг.
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