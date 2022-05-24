Билайн прокачал сеть 4G более чем в 30 дачных обществах и коттеджных поселках Алтайского края

Садоводы, любители дачного отдыха и гости садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Алтайского края получили к сезону 2022 прокачанную 4G сеть от билайн. Улучшения были произведены как в СНТ, расположенных в черте Барнаула, так и в других районах региона.

Сеть 4G станет полезным дополнением к полноценному дачному отдыху. Она не только оперативно выручит с поиском в интернете ответов на множество дачных вопросов, но и поможет расслабиться после трудового дня: послушать музыку и посмотреть фильмы в режиме онлайн, а при необходимости позвонить по видеосвязи близким людям и поделиться с ними эмоциями, обменяться дачным опытом и просто сказать важные слова.

Также даже здесь, вдали от города, абонентам билайн доступна технология VoLTE*, которая была недавно запущена в Алтайском крае. Напомним, что она бесплатна, минуты разговора списываются из пакета тарифного плана, и дает сразу несколько преимуществ пользователям. Во-первых, создает эффект живого присутствия во время телефонного разговора — слышно собеседника так, будто он находится рядом. Во-вторых, помогает сэкономить заряд аккумулятора и способствует быстрому соединению с собеседником — дозвониться можно за пару секунд. В-третьих, с данной технологией можно одновременно сидеть в интернете и разговаривать по телефону (особенно актуально для тех, кто раздает интернет со смартфона).

Чтобы оставаться онлайн в любой ситуации, билайн в течение последних нескольких лет поэтапно развивал мобильный интернет 4G LTE не только на территории городов, но в том числе и на территории городской агломерации, области и, конечно же, СНТ, дачных обществ. Ниже вы можете ознакомиться со списком таких территорий, где были произведены улучшения в течение прошедшего года:

Дачи: СНТ рядом с поселком Сибирская Долина по Змеиногорскому тракту.

СНТ по Змеиногорскому тракту в районе пос. Плодопитомник.

СНТ по Павловскому тракту в районе села Новомихайловка.

СНТ в Научном городке Обь , Обь-1 , Обь-2 , Обь-3.

Обь-1 Обь-2 Обь-3. Дачи в районе ЖД станций Новозудилово , Казачий , Красный боец , Баюново , Укладочный , Озерки , Березки , Депо.

Поселки и деревни: ЗАТО Сибирский, поселок Мохнатушка, поселок Бельмесево, село Зудилово, село Боровиха, микрорайон Фирсова Слобода-2, микрорайон Фирсова Слобода, микрорайон Фирсова Слобода-3, село Боровиха коттеджный поселок Сибирская долина, Научный Городок, микрорайон Авиатор, село Новомоношкино, село Власиха, село Повалиха, село Боровиха микрорайон Спутник, Бельмесево, село Бобровка, село Озёрки пос. Плодопитомник, село Рассказиха.

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее: beeline.ru