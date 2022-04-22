Билайн запустил VoLTE в Алтайском крае.

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE*) для клиентов Барнаула и Алтайского края. Сервис позволяет в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Следующим этапом билайн планирует запустить технологию VoWiFi**, которая, в свою очередь, позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi.

«Наша основная задача — предоставлять сервисы, которые сделают жизнь абонента легче и удобнее, а самих пользователей немого ближе друг к другу, несмотря на расстояния, которые могут их разделять. Технологии VoLTE и VoWiFi взаимодополняют друг друга, что как раз помогает клиенту оставаться на связи с близкими людьми в различных ситуациях. С технической точки зрения, использование VoLTE даст возможность высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети 4G LTE. Эти решения являются частью нашей стратегии по развитию сети в Алтайском крае, которую мы реализуем уже на протяжении нескольких лет," - комментирует запуск новых технологий Технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно по ссылке: https://barnaul.beeline.ru

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при техн. возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Кач-во услуг связи, скорость подключения и др. параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключ. к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 ч. после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями техн. реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее — на beeline.ru