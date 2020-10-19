В Алтайском крае работают предприниматели, которые доводят до конца задуманное, несмотря ни на что. В это сложное время Алтайский фонд микрозаймов решил предоставить своим клиентам информационную поддержку.

Решил построить и построил

Предприниматель Эдуард Стихарев 20 лет назад, как и многие, начинал с торговли. Быстро переключился на строительный бизнес и давно является учредителем компании по производству пластиковых окон «Колос».

Казалось бы, имея налаженный бизнес, можно было начинать почивать на лаврах. Но это не про бывшего десантника Эдуарда Стихарева. Ему хотелось развиваться и двигаться дальше, да и было ради кого — подрастала дочь Юлия.

Не имея четкого плана, Эдуард купил землю в бурно развивающемся Индустриальном районе Барнаула. Позже выяснилось, что земля предназначена для целей общественного питания. Без опыта в этой сфере, как в свое время без опыта в строительстве, Стихарев решил построить… ресторан. Решил построить и построил. Стройка шла восемь лет и завершилась в аккурат к началу пандемии.

Сложное время для открытия ресторана. Но в то время как другие закрывались, ресторан быстрого питания «Буфетте» и банкетный зал Sirop начали работать.

Бизнес и пандемия. Пресс-служба «Алтайского фонда микрозаймов»

Своя кухня

— У нас были готовы концепция, интерьеры, меню, закуплено необходимое оборудование, — говорит директор, — отступать было некуда — надо было открываться и как-то выгребать в надежде на лучшие времена.

Пожалуй, от ощущения провала Стихарева спасло именно отсутствие опыта. Не с чем было сравнивать и впадать в депрессию. Уже к июню он открыл летнюю веранду. Дочь Юлия сделала сайт bufette.ru, завела инстаграм @bufette_barnaul и запустила интернет-продажи.

— Не опускал руки благодаря Алтайскому фонду микрозаймов, он помог с получением кредита по низкой ставке на покупку оборудования. Кроме того, центр «Мой бизнес» помог бесплатно запатентовать названия заведений, — рассказал Эдуард.

Главное — мобилизоваться

Конечно, непростые времена никуда не денутся по мановению волшебной палочки со стороны фондов господдержки бизнеса. Однако в крайней ситуации предприниматель может претендовать на пересмотрение графика платежей.

Бизнес и пандемия. Пресс-служба «Алтайского фонда микрозаймов»

— Пока не думаю к этому прибегать, — говорит Эдуард Стихарев, — надо использовать внутренние резервы. А они у нас есть. Во-первых, помещение в собственности, нет арендной платы, а это существенная экономия. Во-вторых, персонал набираю обдуманно и взвешенно. Безусловно, есть су-шеф, который разработал меню и занимается приготовлением блюд.

Все, что могут, Стихаревы делают сами. Начиная с каких-то простейших вещей — навести внутренний лоск, настроить музыкальную аппаратуру — и заканчивая рекламой. Кстати пришлись знания дочери Юлии, выпускницы экономического факультета АлтГУ. Прошлым летом она по программе обмена студентов обучалась в престижном вузе Испании в Кордове, а сейчас работает на семейном предприятии.

— Я сам предложил работать вместе, хотя она могла учиться и строить карьеру в Москве в какой-нибудь крупной консалтинговой компании, а решила помогать мне, — не скрывает гордости Эдуард Алексеевич.

Бизнес-ланч для бизнес-мам

«А что дальше? Ждать новогодних корпоративов и стремиться раскрутиться на них?» — задаю вопрос предпринимателю.

— Возможно, — отвечает Эдуард, — мы уже разработали новогоднее меню и готовы встретить гостей. Но бизнес должен приносить доход здесь и сейчас. Поэтому разработали и предлагаем бизнес-ланчи. В них входит салат, суп, горячее, булочка и напиток. Меню будет обновляться каждую неделю. Следующим шагом станет доставка бизнес-ланчей в офисы и домой. У людей сейчас настрой сократить контакты, многие работают на удаленке. Думаю, это предложение будет востребовано.