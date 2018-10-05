Бизнесмены, применяющие ЕСХН, обязаны исчислять НДС с 2019 года

С 1 января 2019 года у всех плательщиков единого сельскохозяйственного налога появится обязанность исчисления и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость (или право на возмещение НДС в установленном порядке), а также представления в налоговые органы декларации по НДС, выставления в адрес покупателей счетов-фактур, ведения книг покупок и книг продаж ФЗ (№ 335 от 27.11.2017 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ).

Также одновременно с ЕСХН можно будет применять освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ). Право не платить НДС организации и ИП будут иметь в случае, если сумма полученного за предшествующий налоговый период дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, не превысила в совокупности: за 2018 год — 100 млн рублей; за 2019 год — 90 млн рублей; за 2020 год — 80 млн рублей; за 2021 год — 70 млн рублей; за 2022 год и последующие годы — 60 млн рублей.

Кроме того, освободить себя от исчисления НДС могут плательщики, которые переходят на уплату ЕСХН и реализуют право на освобождение в одном и том же календарном году. В этом случае для перехода на освобождение от НДС величина дохода значения не имеет. Однако, чтобы сохранить право не платить НДС, в дальнейшем необходимо соблюдать установленное законом ограничение по размеру дохода.

Олег Богданов

Для использования права на освобождение от уплаты НДС необходимо подать в налоговую инспекцию уведомление (форма установлена приказом МНС России от 04.07.2002 №БГ-3−03/342). При переходе на освобождение с 1 января 2019 г. последний день подачи уведомления — 21 января 2019 г.

Исчисление НДС позволит бизнесменам применять вычеты по этому виду налога, а в определенных случаях реализовывать право на возмещение НДС. Причем налогоплательщики с выручкой до 100 млн рублей за 2018 год, а также те, кто переходят на уплату ЕСХН, вправе самостоятельно выбрать применять им освобождение от уплаты НДС или использовать ЕСХН + НДС.

Марина Траудт,

начальник отдела камерального контроля УФНС РФ по Алтайскому краю:

В настоящее время в крае зарегистрировано почти 3 тысячи налогоплательщиков ЕСХН. Новый порядок позволит иметь равные возможности и права на рынке сельскохозяйственным производителям, применяющим общую систему налогообложения и применяющим специальный налоговый режим с использованием ЕСХН. Тем самым, будут созданы благоприятные условия для реализации сельскохозяйственной продукции напрямую от производителя, применяющего ЕСХН, в адрес переработчиков, минуя многочисленных перепродавцов.

В УФНС России по Алтайскому краю для плательщиков ЕСХН работает «горячая линия» по телефону: +7 (3852) 297−312