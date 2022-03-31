Благотворительные фонды: помогаем тяжелобольным людям

Где искать помощи?
Тяжелое заболевание близкого человека — это не только трагедия, затрагивающая моральную сторону жизни семьи, это еще и огромные затраты. Чтобы обеспечить пациенту относительно нормальное существование, требуются медикаменты, приспособления для поддержки опорно-двигательного аппарата, гигиенические средства и многое другое. Часто не обойтись и без помощи квалифицированной сиделки.
Куда можно обратиться:
- отделение соцзащиты по месту жительства. Здесь помогут оформить необходимые документы, выдадут установленный законом «набор», состав которого зависит от особенностей заболевания, определят подходящие реабилитационные программы;
- специальные фонды, оказывающие помощь больным с самыми разными патологиями и проблемами. Подобные организации также оказывают поддержку в проведении необходимых исследований, приобретении медикаментов и прочих нужных средств. Здесь можно получить и качественное психологическое сопровождение.
Поддержка оказывается и детям, и взрослым. Фонды делятся по категориям — при специфических патологиях, особенно редких, именно здесь можно получить необходимую информацию и помощь квалифицированных специалистов.
Как помочь?
В РФ функционирует несколько десятков благотворительных организаций, и не у каждого человека есть время искать информацию о них в сети. Найти подходящий фонд быстро можно на сайте одного из самых популярных маркетплейсов России: OZON. Например, раздел https://www.ozon.ru/highlight/pomoshch-bolnym-vzroslym-328127/ посвящен помощи тяжелобольным взрослым. Здесь можно оказать финансовую поддержку тому проекту, который близок именно вам. Минимальная стоимость сертификата, который является взносом в фонд, составляет всего 50−100 рублей*. Внося такую посильную для любого сумму, вы можете не беспокоиться — социальный проект OZON переведет средства благотворительной организации напрямую.
* Информация действительна на момент публикации