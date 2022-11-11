11 ноября
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Потребитель

Более 93% банкоматов в сети Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

В Сибири доля банкоматов нового поколения с технологией cash-recycling* превысила 93% устройств, об этом сообщил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Зеленый день».

Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные и операционные затраты — средства, которые клиент вносит в банкомат-ресайклер, могут быть выданы другому человеку, и получатель не должен приходить в банк и ждать окончания процесса инкассирования. При внесении наличных банкоматы нового образца могут принять до двухсот купюр — ранее за один раз можно было внести не больше сорока. Кроме того, клиентам для обслуживания в новых банкоматах не обязательно иметь при себе карту — авторизация и осуществление операций доступны по биометрии лица.

Лидерами по количеству устройств нового образца являются Омская область и Красноярский край, а наибольшая доля банкоматов-ресайклеров в Хакасии (98% от общего числа). В Алтайском крае процесс обновления парка банкоматов завершен на 92%, а в Республике Алтай — на 94%.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Важнейшим показателем работы Сбербанка являются комфорт и удобство для клиентов. Мы продолжаем внедрять современные технологии, значительно облегчающие рутинные операции. Обновление парка банкоматов — большой шаг на этом пути, поскольку наши современные устройства позволяют быстрее проводить необходимые операции, в том числе с использованием биометрических данных».

* cash-recycling (англ.) — переработка наличных

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