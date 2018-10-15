Более 34 тысяч платежных карт выпущено в текущем году Россельхозбанком на Алтае

С начала 2018 года Алтайским филиалом Россельхозбанк выпущено 34 778 платежных карт. Общее количество всего эмитированных карт превысило 276 тысяч.

Только за 9 месяцев текущего года было инициировано 90 «зарплатных» проектов. В настоящее время более 746 предприятий и организаций Алтайского края перечисляют заработную плату своим сотрудникам на счета платежных карт АО «Россельхозбанк».

Участникам «зарплатных» проектов Россельхозбанк предоставляет специальные условия кредитования, и сниженные ставки на самые популярные банковские продукты, а также возможности получения дополнительного дохода на остаток средств на счете. На территории Алтайского края и Республики Алтай работают 102 банкомата и 61 информационно —

платежных терминала. С их помощью пользователи платежных карт Банка могут получать заработную плату, осуществлять выплаты по кредитам, оплачивать коммунальные расходы и услуги мобильных операторов и другие. Кроме того, держатели карт могут управлять счетом и платежами через удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Интернет-офис».

Владимир Богданов,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»: