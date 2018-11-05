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Более 200 точек: контейнеры для ПЭТ нанесли на карту 2ГИС

Заботиться об экологии становится модно. Многие барнаульцы участвуют в субботниках, отдают батарейки на переработку, занимаются раздельным сбором мусора. Чтобы горожане могли не копить дома пластиковый мусор, в Барнауле установили несколько сотен специальных сеток для его сбора.

Контейнеры для ПЭТ нанесли на карту 2ГИС
Контейнеры для ПЭТ нанесли на карту 2ГИС
архив компании "Городские информационные системы"

Организация «Мусора.Больше.Нет» и компания «2ГИС Барнаул» создали карту, где в городе расположены контейнеры для пластика. В течение нескольких месяцев специалисты обходили точки сбора, чтобы максимально точно обозначить их положение: по какому адресу и с какой стороны дома они находятся.

Чтобы найти, куда выбросить ПЭТ-бутылки и другой пластик, достаточно написать в поисковой строке 2ГИС «контейнер для пластика» или «контейнер для ПЭТ». На карте уже есть более 255 объектов, и эта цифра растет.

В контейнеры для пластика можно выбрасывать пустые пластиковые бутылки без крышек, канистры, полиэтиленовую пленку и пакеты, пластиковую упаковку от шампуней, гелей для душа и другой косметики, бутылки из-под бытовой химии, пластиковые бутылки из-под питьевых йогуртов, пищевую пленку, ведра, тазики, ручки без стержней, линейки.

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