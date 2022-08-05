Большая подборка бесплатных мультфильмов на одном сайте

Мультфильмы — отдельный жанр в современной киноиндустрии. Полнометражные мультфильмы с захватывающим сюжетом собирают перед экранами не только детей, но и взрослых. Это отличная идея для семейного отдыха, ведь все зрители получают удовольствие, отвлекаются от обыденности и серости будней. Мультфильмы по праву считаются лучшими «помощниками» для родителей, потому что они помогают увлечь малышей во время длительной дороги. Можно включить интересный мультфильм, чтобы выкроить время для домашней работы или отдыха.

Самую большую подборку мультфильмов российского и зарубежного производства предлагает для просмотра сервис more.tv. Здесь можно в любое удобное время мультфильмы смотреть онлайн в хорошем качестве. Включайте «Лекс и Плу. Космические Таксисты», «Семейка Аддамс: Горящий тур» или «Три кота и море приключений» и наслаждайтесь просмотром. Для просмотра требуется только выход в интернет и любое устройство. В домашней обстановке смотреть мультфильмы можно на компьютере или телевизоре всей семьей. В дороге загрузить их можно на телефоне или планшете.

Какие мультфильмы доступны для бесплатного просмотра?

Для удобства пользователей и экономии времени сервис предлагает воспользоваться дополнительными фильтрами. Для начала предлагается выбрать категорию:

семейные;

музыкальные;

советские.

Картины можно выбирать по году выпуска, стране производства, сюжету. Обратите внимание, что некоторые мультфильмы для просмотра доступны только по подписке. Оформить ее можно прямо на сайте. Эта платная опция, но вы также можете смотреть мультики бесплатно в хорошем качестве. Обращайте внимание на этот момент. Поскольку вся подборка представлена на одном сайте, который доступен для просмотра 24 часа в сутки, то вы можете выбрать подходящий мультик вместе с детьми. Остается только устроиться поудобнее, чтобы получить удовольствие и невероятное удовольствие от просмотра.

(12+)