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Большинство пользователей Instagram испытали проблемы с просмотром ленты

22 октября произошел сбой в работе социальной сети Instagram. Это заметили 62% пользователей по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetectоr.

Скриншот Instagram.
Скриншот Instagram.
Instagram sakylinstanislav

При этом 20% юзеров не могут открыть сайт соцсети, а 16% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись.

Сообщения о неполадках приходят из Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, России, а также Австралии, США, Японии и стран Латинской Америки. Отчеты о сбое в работе соцсети поступают и из России, в частности из Москвы.

Это не первый глобальный сбор в работе Instagram. 24 апреля 2018 года пользователи не могли войти в аккаунт, у них не грузилась лента и плохо работала сеть с компьютера.

6 октября Instagram отмечал свой день рождения. Самой молодой и популярной социальной сети исполнилось восемь лет.

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