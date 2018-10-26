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Как реже ходить в банк

Новые возможности открыты частным клиентам — пользователям Интернет-банка Банка Акцепт.

Вход в Интернет-банк.
Вход в Интернет-банк.
Источник: ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт

В Контакт-центр банка часто поступает вопрос, как восстановить пароль от Интернет-банка? Теперь восстановление пароля от личного кабинета Интернет-банка возможно дистанционно по логину.

Данная опция доступна при входе в Интернет-банк с любого устройства в web-версии сайта www.akcept.ru. Чтобы восстановить пароль необходимо на странице входа в систему воспользоваться ссылкой «Забыли логин или пароль?» и далее следовать инструкциям. Способов восстановления два — по паспорту и по номеру счета.

Получить новый пароль к Интернет-банку можно также в банкоматах банка.

Клиентам, которые планируют получать переводы денежных средств, но не планируют рассчитываться картой, стало доступно в Интернет-банке открытие текущего счета, не привязанного к карте. Этот счет предназначен для безналичных расчетов. Также данная возможность актуальна для тех вкладчиков, у кого имеется открытый вклад с подключенным Интернет-банком, но нет открытых текущих счетов для перечисления процентов по вкладу или всего вклада при расторжении договора.

Также появилась еще одна возможность — на главной странице можно осуществлять поиск не всех операций, совершенных за определенный период, а только поиск операций, совершенных в Интернет-Банке. Данная опция бывает нужна при поиске выписок по исполненным переводам.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

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