Как реже ходить в банк

В Контакт-центр банка часто поступает вопрос, как восстановить пароль от Интернет-банка? Теперь восстановление пароля от личного кабинета Интернет-банка возможно дистанционно по логину.

Данная опция доступна при входе в Интернет-банк с любого устройства в web-версии сайта www.akcept.ru. Чтобы восстановить пароль необходимо на странице входа в систему воспользоваться ссылкой «Забыли логин или пароль?» и далее следовать инструкциям. Способов восстановления два — по паспорту и по номеру счета.

Получить новый пароль к Интернет-банку можно также в банкоматах банка.

Клиентам, которые планируют получать переводы денежных средств, но не планируют рассчитываться картой, стало доступно в Интернет-банке открытие текущего счета, не привязанного к карте. Этот счет предназначен для безналичных расчетов. Также данная возможность актуальна для тех вкладчиков, у кого имеется открытый вклад с подключенным Интернет-банком, но нет открытых текущих счетов для перечисления процентов по вкладу или всего вклада при расторжении договора.

Также появилась еще одна возможность — на главной странице можно осуществлять поиск не всех операций, совершенных за определенный период, а только поиск операций, совершенных в Интернет-Банке. Данная опция бывает нужна при поиске выписок по исполненным переводам.