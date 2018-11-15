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Скидки до 50%: «Черная пятница» пройдет в ТВК «Республика»

Крупнейший мебельно-интерьерный торговый центр Барнаула — ТВК «Республика» — поддерживает всемирную акцию «Черная пятница»!

«Черная пятница».
«Черная пятница».
Источник: ТВК «Республика»

С 23 по 25 ноября во всех магазинах, участвующих в акции, действуют скидки до 50%. Предложение распространяется на мягкую и корпусную мебель, люстры и светильники, предметы интерьера.

Среди участников акции салоны Askona, «Светолок», студия света Lucisso, салон мебели «Скандинавия», салон Marka ванны & мебель, салон шкафов-купе и гардеробных Е1.

Список участников акции «Черная пятница» будет пополняться! Следите за подробностями на сайте «Республики» и в социальных сетях: в ВКонтакте и Инстаграм.

ТВК «Республика» находится на пр. Космонавтов, 6-г, на территории имеется большая парковка. Для удобства покупателей на третьем этаже расположен фудкорт и бесплатная детская игровая зона.

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