Черная пятница в Билайн: скидки и кэшбэк на девайсы до 90%

Специальные скидки от 5 до 90% действуют на смартфоны, планшеты, аксессуары и другие девайсы. В распродаже участвуют устройства разных производителей, среди которых Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Lenovo и другие. Размер скидки варьируется в зависимости от модели.

Например, флагманские модели Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy Note 9 можно будет купить со скидкой 5 000 рублей, Samsung Galaxy A7 (2018) со скидкой 3 000 рублей. Смартфон Xiaomi Redmi 5 32Гб станет дешевле на 4 000 рублей.

При подключении к бонусной программе «Безумные дни» посетители «Черной пятницы» в магазинах Билайн получат на счет виртуальной карты дополнительные бонусы для будущих покупок:

1000 приветственных бонусов

10% от стоимости смартфона или планшета

90% от стоимости аксессуаров до 500 рублей

1 бонус равен 1 рублю.

Количество устройств ограничено.

Распродажа «Черная пятница» проводится в более 3 000 магазинов Билайн и интернет-магазине Билайн. Весь ассортимент распродажи представлен на сайте beel.ink/bfrd.

Более подробная информация о бонусной программе «Безумные дни» доступна на сайте moskva.beeline.ru.

Кэшбэк 90% за приобретённые аксессуары начисляется на 15 день после совершения покупки и доступен для списания в течении следующих 14 дней. Использование бонусов на следующую покупку — не более 5% от стоимости товара при наличии необходимого количества бонусов на виртуальном счете участника программы «Безумные дни». Остальные начисления и списания бонусов происходят в рамках стандартной механики работы бонусной программы «Безумные дни».

ПАО «ВымпелКом», 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д.10, корп.14, ОГРН 1027700166636.

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.